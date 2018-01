MIT: osoby niepełnosprawne zawsze są mniej wydajne

Różne stanowiska wymagają innego stopnia sprawności, dlatego niepełnosprawność czasami może w ogóle nie wpływać na wydajność pracy. Istnieją niewidoczne niepełnosprawności jak np. cukrzyca, czy choroby układu oddechowego.

FAKT: pracownicy w wieku 50+ to grupa odkryta na nowo

Dla pracodawców wiek pracownika przestaje być barierą zatrudnienia. Tworzenie zróżnicowanych wiekowo zespołów daje możliwość uzupełniania kompetencji i doświadczenia na wielu polach. Firmy zatrudniające osoby po 50 roku życia mogą też liczyć na zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i krótszy czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

MIT: pracownicy z Ukrainy są receptą na obniżanie kosztów zatrudnienia

Pensje pracowników ze Wschodu rosną szybciej niż przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Stawki dla pracujących w naszym kraju obywateli Ukrainy przekroczyły już poziom ustawowej pensji minimalnej.

FAKT: imigracja z Ukrainy ma charakter komplementarny

Napływający pracownicy z krajów rosyjskojęzycznych zajmują miejsca w branżach, gdzie rąk do pracy brakuje. Zaspokajają tym samym popyt na deficytowe kwalifikacje. Do najpopularniejszych przedstawicieli zawodów rekrutowanych przez GP People należą: spawacze, stolarze, operatorzy maszyn, monterzy.

MIT: Pracowników z Nepalu dzieli zbyt duża bariera kulturowa

Azja oferuje niesamowite bogactwo kulturowe, co odzwierciedla się w otwartości jej mieszkańców. Życie w trudnych warunkach nauczyło Nepalczyków szybkiej asymilacji i dostosowywania się do otoczenia. To ludzie niezwykle serdeczni i uprzejmi.

FAKT: Pracownicy z Dalekiego Wschodu zapewniają płynność produkcyjną

Azjaci - zatrudniani do prostych czynności niewymagających specjalnych kwalifikacji w przetwórstwie spożywczym, szczególnie ryb i mięsa, branży meblowej i tapicerskiej oraz automotive - masowo zasilają zespoły produkcyjne. Azja staje się nowym kierunkiem pozyskiwania pracowników.